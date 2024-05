Via Varejo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Via Varejo gab am 08.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite hat Via Varejo im vergangenen Quartal 6,35 Milliarden BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Via Varejo 7,35 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at