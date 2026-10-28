VICI Properties Aktie
WKN DE: A2H5U8 / ISIN: US9256521090
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28.10.2026 22:11:29
VICI PROPERTIES INC. Bottom Line Declines In Q3
(RTTNews) - VICI PROPERTIES INC. (VICI) announced a profit for third quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $342.534 million, or $0.31 per share. This compares with $762.040 million, or $0.71 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.8% to $1.065 billion from $1.007 billion last year.
VICI PROPERTIES INC. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $342.534 Mln. vs. $762.040 Mln. last year. -EPS: $0.31 vs. $0.71 last year. -Revenue: $1.065 Bln vs. $1.007 Bln last year.
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