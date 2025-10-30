VICI Properties Aktie
WKN DE: A2H5U8 / ISIN: US9256521090
|
30.10.2025 21:43:58
VICI PROPERTIES INC. Profit Advances In Q3, Beats Estimates
(RTTNews) - VICI PROPERTIES INC. (VICI) announced earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $762.04 million, or $0.71 per share. This compares with $732.89 million, or $0.70 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.69 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 4.7% to $1.01 billion from $964.66 million last year.
VICI PROPERTIES INC. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $762.04 Mln. vs. $732.89 Mln. last year. -EPS: $0.71 vs. $0.70 last year. -Revenue: $1.01 Bln vs. $964.66 Mln last year.
