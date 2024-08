vida will wegen "Arbeitsmarktkrise" Arbeitsmigration stoppen

Die Gewerkschaft hat am Dienstag wegen einer ihrerseits georteten "Arbeitsmarktkrise" gefordert, keine weiteren Arbeitskräfte ins Land zu holen. Das bedeutet aus Sicht des Chefs der Teilgewerkschaft vida, Roman Hebenstreit, auch, dass Arbeitsmigrationsmaßnahmen wie die Rot-Weiß-Rot-Card sofort zurückgenommen werden sollten. "Unser oberstes Ziel muss sein, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und zuallererst die hier lebenden Menschen in Beschäftigung zu bringen", so Hebenstreit.

