Vier Raumfahrer von der ISS abgedockt

CAPE CANAVERAL (dpa-AFX) - Rund eine Woche nach Ankunft ihrer Nachfolge-Crew haben eine US-Amerikanerin, ein Däne, ein Japaner und ein Russe die Internationale Raumstation (ISS) verlassen. Die US-Amerikanerin Jasmin Moghbeli, der dänische ESA-Astronaut Andreas Mogensen, der Japaner Satoshi Furukawa und der Russe Konstantin Borisow dockten am Montag an Bord einer "Dragon"-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk von der ISS ab, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten.

Die sogenannte "Crew-7" hatte rund ein halbes Jahr an Bord der ISS verbracht. Am Dienstag soll ihre Kapsel im Meer vor der Küste des US-Bundesstaates Florida landen. Damit sind zum wiederholten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine mit den daraus resultierenden extrem starken Spannungen zwischen den USA und Russland Raumfahrer beider Länder gemeinsam im All unterwegs.

Vor rund einer Woche war die "Crew-8" an der ISS eingetroffen - die Nasa-Astronauten Matthew Dominick und Michael Barratt, ihre Kollegin Jeanette Epps sowie der Kosmonaut Alexander Grebenkin. Für Epps, Grebenkin und Dominick ist es der erste Raumflug, Barratt besucht zum dritten Mal die Raumstation. Zudem befinden sich derzeit noch drei weitere Kosmonauten an Bord des Außenpostens der Menschheit, rund 400 Kilometer über der Erde./cah/DP/ngu