Viertes Quartal: Japans Wirtschaftsleistung weniger stark gewachsen als erwartet

In den drei Monaten bis Ende Dezember sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 0,4 Prozent gestiegen, teilte die japanische Regierung auf Basis einer zweiten Schätzung der amtlichen Statistiker am Montag in Tokio mit. Damit wurde zwar eine erste Schätzung revidiert, die noch einen Rückgang von 0,4 Prozent ergeben hatte. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten allerdings mit einem Anstieg um 1,1 Prozent gerechnet.

Im dritten Quartal war Japans Wirtschaft noch deutlich geschrumpft. Mit dem leichten Plus im Schlussquartal nun wurde der Rutsch in die sogenannte technische Rezession vermieden. Ein Grund dafür waren Experten zufolge die robusten Ausgaben der Unternehmen. Die Zahlen zeigten aber auch, dass die Verbraucher weiterhin real weniger ausgeben, da die Inflation zunimmt.

TOKIO (dpa-AFX)