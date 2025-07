Villeroy de Galhau: EZB muss bei Zinsentscheiden offen bleiben

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau bereit sein, ihren Leitzins bei Bedarf erneut zu senken. "Es ist... wichtig, bei zukünftigen geldpolitischen Entscheidungen völlig offen zu bleiben", heißt es in einer auf der Website der Banque de France veröffentlichten Stellungnahme. Die EZB hatte am Donnerstag ihren Leitzins unverändert gelassen, nachdem sie ihn seit Juni 2024 achtmal gesenkt hatte. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte, die Zentralbanker befänden sich in einer "guten Position", da die Inflationsrate bei ihrem Ziel von 2 Prozent liege.

Investoren erwarten weiterhin eine weitere Senkung des Leitzinses vor Jahresende, messen dieser Erwartung nun aber eine geringere Wahrscheinlichkeit bei. Villeroy betonte jedoch, die Zentralbanker müssten "agil" bleiben. Er wies darauf hin, dass der stärkere Euro "einen erheblichen disinflationären Effekt" habe.

Villeroy merkte zudem an, das höhere US-Zölle auf Importe aus dem Rest der Welt "voraussichtlich nicht zu einem Anstieg der Inflation" in der Eurozone führen würden. Gleichzeitig halten es die Zentralbanker für wahrscheinlicher, dass das Wirtschaftswachstum schwächer ausfallen wird als prognostiziert.

Die EU arbeitet weiterhin an einem Handelsabkommen mit den USA, um Zölle von 30 Prozent abzuwenden, die am 1. August in Kraft treten sollen.

