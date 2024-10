Villeroy de Galhau: EZB sollte alle Optionen in Betracht ziehen

Von Paul Hannon

NEW YORK (Dow Jones)--Nach Ansicht von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau sollten die Ratsmitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) bei ihren künftigen Sitzungen alle Optionen in Betracht ziehen. In einer Rede in New York sagte der Gouverneur der Banque de France, dass ein erhebliches Risiko bestehe, dass die EZB ihre Kreditkosten zu langsam senken und der Eurozonen-Wirtschaft unnötigen Schaden zufügen könnte. "Wenn der Sieg gegen die Inflation in Sicht ist, sollte die Geldpolitik keine übermäßigen oder längeren Beschränkungen für die Aktivität und die Beschäftigung und damit für unsere Mitbürger mit sich bringen", sagte der Notenbanker.

"Für die nahe Zukunft plädiere ich für agilen Pragmatismus bei der weiteren Reduzierung unserer restriktiven Ausrichtung", fügte Villeroy hinzu. "Pragmatismus, mit voller Optionalität für jede unserer zukünftigen Sitzungen, basierend auf eingehenden Daten und Prognosen."

October 22, 2024 14:03 ET (18:03 GMT)