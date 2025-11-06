Vimta Labs präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vimta Labs hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,46 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,44 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,02 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 847,4 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at