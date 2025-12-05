VinFast Aktie
WKN DE: A3ESV6 / ISIN: SGXZ55111462

05.12.2025 04:24:04
VinFast to invest US$500 million in India to expand manufacturing
The company plans to increase production to 150,000 annually within a year and double it in the next three years
Nachrichten zu VinFastmehr Nachrichten

01.12.25
|V-Green partners with Telkom Property to accelerate green infrastructure development in Indonesia (EQS Group)

27.11.25
|VinFast collaborates with five partners to strengthen electric vehicle after-sales service in Indonesia (EQS Group)

27.11.25
|VinFast honored at prestigious detikcom Awards 2025 (EQS Group)

21.11.25
|VinFast earns two prestigious awards in Indonesia (EQS Group)

19.11.25
|VinFast’s Rising Sales Strengthen Its Path Into Middle East Markets (EQS Group)

16.11.25
|VinFast signs MOUs with Indonesia’s leading banks and finance companies to accelerate green transformation (EQS Group)

12.11.25
|VinFast sets another record, delivering more than 20,000 cars in october 2025 (EQS Group)

12.11.25
|VinFast launches residual value guarantee program in the Philippines, offering value protection up to 90 percent (EQS Group)
Analysen zu VinFastmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|VinFast
|2,91
|1,18%
