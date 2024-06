Virgin Galactic-Aktie nach Höhenflug im Minus: Nach letztem Flug startet Entwicklung neuer Raumfahrzeuge

Nachdem Virgin Galactic sein Unity-Raumschiff kürzlich auf den letzten Flug in Richtung All schickte, stellt das Unternehmen den kommerziellen Betrieb zunächst ein und konzentriert sich auf die Entwicklung einer neuen Generation von Raumschiffen.

• "VSS Unity" beendet letzten kommerziellen Flug• Fokus künftig auf Entwicklung von Delta-Raumschiffen• Virgin Galactic-Aktie zündet Kursfeuerwerk

Letzter kommerzieller Flug der "VSS Unity"

Vergangenes Wochenende ist das Unity-Raumschiff, die "VSS Unity", des Weltraumtourismusunternehmens Virgin Galactic zum letzten Mal ins All gestartet. An Bord waren drei Privatpersonen aus den USA und Italien sowie ein Forscher aus der Türkei, wie dpa-AFX berichtete. Unternehmensangeben zufolge beliefen sich die Kosten für ein Ticket auf rund 450.000 US-Dollar. Im Anschluss an den Raumflug am Samstag beendete die "VSS Unity" ihren Betrieb, wie Dow Jones Newswires berichtete.

Mit seinem Unternehmen arbeitet Richard Branson bereits seit rund 20 Jahren auf den kommerziellen Flugbetrieb hin.

Das Papier von Virgin Galactic verlor am Montag an der NYSE schlussendlich rund 5,13 Prozent auf 0,8024 US-Dollar.

Fokus auf neuer Delta-Generation

Künftig wolle sich Virgin Galactic voll auf die Produktion einer neuen Generation von Raumschiffen - der Delta-Klasse -, die voraussichtlich 2026 abheben sollen, konzentrieren. Das neue Delta-Raumschiff soll Platz für sechs Passagiere bieten. Es sollen bis zu acht Raumflüge pro Monat durchgeführt werden können - im Vergleich: der Raumflug vergangenen Samstag war insgesamt der siebte der "VSS Unity" und der zweite Raumflug im Jahr 2024, pro Monat hätte das Unity-Raumschiff einen einzigen Flug schaffen können. Die Tickets für einen Raumflug mit dem Delta-Raumschiff sollen 600.000 US-Dollar kosten, heißt es bei Dow Jones Newswires weiter.

Virgin Galatic-Aktie zündet Turbo

Am Dienstag ging es für die Virgin Galactic-Aktie zeitweise um fast 16 Prozent nach oben, zum Ertönen der Schlussglocke stand noch ein Zuwachs von 12,29 Prozent auf 0,9010 US-Dollar an der Kurstafel. Am Mittwoch zeigt sie sich dagegen 2,89 Prozent niedriger bei 0,875 US-Dollar.

Joel Lim, Finanzanalyst bei Trading.biz, lobte Virgin Galactic kürzlich als vielversprechende Weltraumaktie. "Virgin Galactic Holdings ist eine andere Art von Weltraumunternehmen, was es zu einer spannenden Wette auf dem Markt macht. Es hat einen First-Mover-Vorteil in der kommerziellen Raumfahrtbranche und könnte in naher Zukunft ein sehr wertvolles Unternehmen werden", zitiert Dow Jones Newswires den Experten.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.