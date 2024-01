Virtu Financial A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Virtu Financial A stellte am 25.01.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,270 USD. Im letzten Jahr hatte Virtu Financial A einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,84 USD gegenüber 3,00 USD im Vorjahr.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1,96 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 1,23 Milliarden USD, befunden.

Redaktion finanzen.at