Visa A präsentierte Quartalsergebnisse

Visa A hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 247,34 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Visa A 136,03 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 57,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15 924,24 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10 126,77 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at