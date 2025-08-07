VistaGen Therapeutics Aktie

08.08.2025 01:17:22

VistaGen Therapeutics Inc Q1 Sales Increase

(RTTNews) - VistaGen Therapeutics Inc (VTGN) announced Loss for first quarter of -$15.10 million

The company's bottom line came in at -$15.10 million, or -$0.47 per share. This compares with -$10,73 million, or -$0.35 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 200% to $0.24 million from $0.08 million last year.

VistaGen Therapeutics Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$15.10 Mln. vs. -$10,73 Mln. last year. -EPS: -$0.47 vs. -$0.35 last year. -Revenue: $0.24 Mln vs. $0.08 Mln last year.

