Vitesco setzt mehr um als gedacht - Weiter Verluste

REGENSBURG (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Vitesco (Vitesco Technologies) hat im vergangenen Quartal mehr Geschäft gemacht als von Experten erwartet. Allerdings kam der MDAX-Konzern wegen Abschreibungen in Folge von Verkäufen von Unternehmensteilen weiter nicht aus der Verlustzone heraus. Der Umsatz kletterte im zweiten Quartal im Jahresvergleich um mehr als 12 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro, wie Vitesco am Donnerstag in Regensburg mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg mit 76,3 Millionen Euro auf mehr als das Doppelte. Analysten hatten mit einem operativen Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet. Unter dem Strich weitete Vitesco jedoch die roten Zahlen aus dem ersten Quartal aus. Nachdem in den ersten drei Monaten knapp 51 Millionen Euro Nettoverlust zu Buche gestanden hatten, lag dieser nach sechs Monaten bei 64,5 Millionen Euro. Den Finanzausblick bestätigte das Management./men/mis