Vitesse Energy legte Quartalsergebnis vor

Vitesse Energy hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 USD. Im Vorjahresviertel hatte Vitesse Energy 0,600 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 91,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at