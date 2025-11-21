Vivakor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Vivakor hat am 19.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Vivakor im vergangenen Quartal 17,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vivakor 15,9 Millionen USD umsetzen können.

