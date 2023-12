Vivendi-Aktie wieder im französischen Leitindex: Vivendi-Aktie gewinnt

Die Vivendi-Aktie kehrt in den französischen Leitindex CAC 40 zurück.

Der Börsenbetreiber Euronext teilte im Rahmen der regulären vierteljährlichen Überprüfung des CAC 40 -Index mit, dass Vivendi per Handelsbeginn am 18. Dezember die Aktie des Fintech-Unternehmens Worldline ersetzt. Vivendi hatte den Platz in dem Auswahlindex im Juni verloren.

Die Vivendi-Aktie legt im EURONEXT-Handel in Paris zeitweise 3,06 Prozent auf 8,946 Euro zu.

PARIS (Dow Jones)