Vivos Therapeutics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vivos Therapeutics hat am 19.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 75,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at