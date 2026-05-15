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WKN DE: A2QFVS / ISIN: US77664L1089
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15.05.2026 09:26:00
VMware Fusion: Angreifer können sich root-Rechte verschaffen
Die Broadcom-Entwickler haben einen wichtigen Sicherheitspatch für VMware Fusion veröffentlicht. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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