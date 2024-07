Vodafone bietet 5G-Roaming jetzt in 87 Ländern

Vodafone-Kunden können auf Reisen jetzt die Netze von mehr als 500 Partnern in über 200 Ländern nutzenService-Tipps für den Urlaub mit dem SmartphoneMit dem 5G-Smartphone in den Urlaub: Egal ob am Strand auf Lanzarote, beim Wandern auf den schönsten Bergen Österreichs oder bei einem Roadtrip durch die USA – mit seinen Freunden zuhause möchte man so schnell wie möglich seine Eindrücke per Foto oder Video teilen und sich auch so gegenseitig auf dem Laufenden halten. Die Kunden von Vodafone müssen dabei nicht auf ihr gewohnt schnelles Netz verzichten: Roaming ist für Vodafone-Kunden in über 200 Ländern möglich, in 184 Ländern mit LTE-Geschwindigkeit und in 87 Ländern jetzt sogar mit dem Datenturbo 5G. Kein anderer deutscher Mobilfunk-Anbieter bietet 5G-Roaming in so vielen Ländern an. Neu hinzugekommen sind seit dem Sommer 2023 die 5G-Netze in mehr als 20 Ländern wie den USA, Malaysia, Sri Lanka, Tansania, Uruguay – und auch das EM-Überraschungsland Georgien.In über 200 Ländernist Roaming für Vodafone-Kunden möglichAber auch in den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen wie Spanien, Italien, Griechenland und Kroatien kann mit 5G gesurft werden. Um die Mitnahme des eigenen Smartphones und der eigenen SIM-Karte zu ermöglichen hat Vodafone mit insgesamt mehr als 500 ausländischen Partnern in über 200 Ländern Roaming-Verträge geschlossen. In den Netzen von 134 Roaming-Partner in 87 Ländern können Vodafone-Kunden sogar mit 5G-Tempo surfen.In der EU gilt: ‚Roam-Like-At-Home‘Damit man nach seiner Auslandsreise beim Anblick der Handyrechnung weiterhin in Urlaubsstimmung bleibt, gilt in der EU die Regelung, dass Telefonieren, SMS schreiben und die Nutzung mobiler Daten vom Ansatz her wie innerhalb Deutschlands berechnet werden. Das Prinzip ‚Roam-Like-At-Home‘ bedeutet: Alle Reisenden nutzen ihren deutschen Tarif auch im EU-Ausland – und teilweise in weiteren Ländern – zu den gleichen Konditionen wie im Inland. Für das Roaming außerhalb der EU können für viele Länder spezielle Reisepakete gebucht werden.RoamingWeitere Infos für Vodafone-KundenService-Tipps für den Urlaub mit dem SmartphoneBei langen Reisen ist es immer von Vorteil, eine mobile Powerbank dabei zu haben. Mal wird der Weg zur Unterkunft gesucht oder der digitale Boardingpass gebraucht – ohne Akku möchte man auf Reisen nicht sein.Auch ist es oft ein kleiner Schock, wenn man am Abend nach einem langen Reisetag sein Handy laden möchte und die Steckdose anders aussieht als in Deutschland. Deshalb vorab immer prüfen, ob ein Steckdosen-Adapter für das Reiseland benötigt wird.Um bestmöglich Urlaubsfotos aufzunehmen und gegebenenfalls die ganze Familie abzulichten, kann ein Selfie-Stick oder ein Stativ mit Selbstauslöser helfen. Beides kann kostengünstig erworben werden und niemand muss auf den Bildern fehlen.Zusätzlich ist es wichtig, den freien Speicherplatz zu überprüfen und falls dieser knapp ist mit einer Cloud aufstocken – damit alle Fotos schnell gesichert werden können. Am Strand kommt bekanntlich schnell Sand oder Wasser an das Smartphone, weshalb es sich lohnt in einen wasserdichten Beutel zu investieren. Mit diesem kann auch im Pool fotografiert und gefilmt werden und das Smartphone bekommt keinen Wasserschaden.Der Beitrag Vodafone bietet 5G-Roaming jetzt in 87 Ländern erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel