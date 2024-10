Vodafone schaltet das größte vereinte Glasfaser-Netz zusammen

Deutschlands größtes Glasfaser-Angebot startet heuteEigener Ausbau und Partnerschaften mit Telekom, Deutsche Glasfaser und Co.Vodafone CEO De Groot: „Mehr Wettbewerb und Angebot ohne sinnlosen Überbau„Vodafone schaltet das größte vereinte Glasfaser-Netz Deutschlands zusammen – und damit das breiteste Glasfaser-Angebot im deutschen Markt. Der Startschuss fällt heute. Künftig kann Vodafone so mehr als 11 Millionen Haushalten und Unternehmen Glasfaser anbieten. Hier setzen die Düsseldorfer auf eigenen Ausbau und mehr als andere Anbieter auf das Teilen von vorhandener Infrastruktur. Dafür hat Vodafone Partnerschaften mit Telekom, Deutsche Glasfaser und weiteren Anbietern an den Start gebracht. Technik- und IT-Experten haben die Infrastrukturen nun zusammengeschlossen – mit einheitlichen Schnittstellen, Buchungs- und Aktivierungs-Prozessen. Rund 9,5 Millionen potenzielle Kunden werden heute in den Glasfaser-Netzen von Deutsche Telekom und Deutsche Glasfaser auch für das Angebot von Vodafone freigeschaltet. Hinzu kommen eigene Ausbau-Projekte für mehr als eine halbe Million Haushalte und Unternehmen sowie Regionen für weitere 1,3 Millionen Haushalte, in denen die OXG Glasfaser GmbH den Ausbau bereits gestartet hat. Die OXG wurde von Vodafone und Altice 2023 für bis zu sieben Millionen neue Glasfaser-Anschlüsse an den Start gebracht. In Zukunft soll das Glasfaser-Angebot bei Vodafone durch weitere Partnerschaften weiterwachsen.„2019 haben wir Deutschlands größtes Gigabit-Netz an den Start und damit den Glasfaser-Ausbau hierzulande in Gang gebracht. Heute gehen wir den nächsten Schritt und schalten für unsere Kunden das größte vereinte Glasfaser-Netz zusammen. Wir buddeln selbst und mit unseren Ausbaupartnern von der OXG. Und wir teilen Infrastruktur, um den Wettbewerb und das Angebot für die Menschen zu erhöhen – auch ohne Überbau“, so Vodafone Deutschland CEO Marcel de Groot.Marc Albers, kommissarischer Geschäftsführer Privatkunden bei Vodafone Deutschland: „Netz-Qualität und Vermarktungsreichweite sind die entscheidenden Stellschrauben für zukünftiges Kundenwachstum. Im Festnetz-Geschäft bündeln wir jetzt erstmals FTTH-Vermarktungspotentiale unserer Kooperationspartner Deutsche Telekom und Deutsche Glasfaser mit eigenen Ausbau-Maßnahmen. Das stärkt den Wettbewerb und das stärkt unsere Position im Breitband-Markt. Und es bringt gleichzeitig den notwendigen Digitalisierungsschub für die Menschen, die Unternehmen und für ganz Deutschland.“Glasfaser für Privat- und Geschäftskunden von VodafoneDie Grundlage für das größte Glasfaser-Angebot im Markt wurde mit entsprechenden Verträgen mit Deutsche Telekom und Deutsche Glasfaser geschlossen. Seitdem haben Vodafone-Techniker und IT-Experten die für den Datenaustausch notwendigen Schnittstellen programmiert sowie Buchungs- und Aktivierungsprozesse zusammengeführt und getestet. Vodafone kann mehr Privat- und Geschäftskunden als andere Wettbewerber im Markt Glasfaser-Angebote machen. Zur Auswahl stehen dabei zunächst die bereits bekannten Glasfaser-Tarife. Eine Verfügbarkeitsprüfung sowie die Buchung können Privatkunden unter www.vodafone.de/glasfaser und Geschäftskunden unter www.vodafone.de/business/glasfaser/ durchführen.Mehr als 11 Mio. Haushaltenkann Vodafone künftig Glasfaser-Internet anbieten.Von den Infrastruktur-Kooperationen profitieren die Internet-Nutzer in Deutschland. Denn der freie Zugang zu den Netzen treibt den Glasfaser-Ausbau voran, sorgt für fairen Wettbewerb und den verantwortungsbewussten Einsatz knapper Ressourcen. Open Access ermöglicht Glasfaser-Kunden Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Angeboten. Die Netze werden stärker ausgelastet und ihre Wirtschaftlichkeit erhöht.So baut Vodafone FTTH-Glasfaser ausBeim eigenen Glasfaser-Ausbau Vodafone arbeitet Vodafone mit Landkreisen, Kommunen, Städten und Gemeinden zusammen. Derzeit betreut der Kommunikationskonzern rund 50 Projekte – eigenwirtschaftlich wie auch gefördert – mit einem Vermarktungsvolumen von über einer halben Millionen FTTH-Anschlüssen. Und auch das Joint Venture OXG nimmt weiter an Fahrt auf. Seit Herbst 2023 rollen die Bagger in zahlreichen Städten Deutschlands. Hier vermarktet Vodafone kostenlose OXG Glasfaser-Anschlüsse an derzeit rund 1,3 Millionen Haushalte und holt die dafür notwendigen Gestattungsverträge ein. Insgesamt sollen in den kommenden Jahren bis zu sieben Millionen FTTH-Anschlüsse entstehen.Kabel-Glasfasernetz weiterhin wichtig für Gigabit-VersorgungParallel rüstet Vodafone sein bestehendes Kabel-Glasfasernetz mit seinen 24 Millionen Gigabit-fähigen Anschlüssen immer weiter auf. Jährlich werden tausende Segmentierungen durchgeführt und Glasfaser noch näher zum Kunden gebaut. Allein Im vergangenen Geschäftsjahr wurden bereits 3.600 Maßnahmen realisiert. Bis Ende des aktuellen Geschäftsjahres werden weitere 3.000 hinzukommen. Das erhöht die Stabilität und Kapazität an Millionen Kundenanschlüssen deutlich und macht das Kabel-Glasfasernetz auf die nächsten Jahre zu einem wichtigen Infrastruktur-Bestandteil der Gigabit-Versorgung Deutschlands.Der Beitrag Vodafone schaltet das größte vereinte Glasfaser-Netz zusammen erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc