Vodafone schwenkt beim Kölner CSD die Fahnen

Bunt, authentisch, queer: In der Rheinmetropole Köln wird regelmäßig bei Umzügen und Paraden geschunkelt und gefeiert. So auch beim diesjährigen Christopher Street Day, beim dem auch Vodafone erneut mit eigenem Wagen, Fußgruppe, Bühne und Sponsoring dabei war. Bei Vodafone ist der Diversity-Gedanken fest in der DNA verankert und so setzt sich der Konzern aus Überzeugung für mehr Offenheit und Wertschätzung für die LGBTQ+ Community ein. Und bezieht deshalb seit Jahren Stellung für eine vielfältige Gesellschaft.Das Regenbogen-Netzwerk Rainbow@VodafonePatryk Reinhardt ist selbst Teil der LGBTQ+ Community: Damit beim CSD alles reibungslos läuft, steckt er viel Herzblut in die Organisation. Viele Aufgaben übernimmt er neben seiner täglichen Arbeit. Er lädt Influencer für den Wagen ein, setzt sich für das Sponsoring ein, organisiert die Content-Produktion und ist ein wichtiger Bestandteil des Rainbow-Netzwerks. „Als queere Person hat man es nicht immer leicht", weiß der 27-Jährige aus eigener Erfahrung. „Für mich ist es neben dem Privatleben wichtig, dass ich auch im beruflichen Umfeld akzeptiert und wertgeschätzt werde. Egal wie ich bin. Das ist in den Abteilungen, in den ich bisher war, der Fall bei Vodafone. Ohne Rainbow@Vodafone geht aber gar nichts." Das Rainbow-Netzwerk von Vodafone setzt sich seit Jahren für Diversität, Offenheit und Inklusion ein und bietet eine Anlaufstelle für Mitarbeitende, die Unterstützung, Ratschläge oder ein offenes, vertrauensvolles ‚Ohr' brauchen.Darum engagiert sich Patryk von Vodafone beim CSDDer 27-jährige Social Media Manager Patryk Reinhardt pendelt momentan von seinem Wohnort Berlin nach Düsseldorf und zurück und legte für das CSD-Wochenende noch einen Stopp in Köln ein. Der Grund: Er war hautnah dabei, als Vodafone mit seinem Pride-Wagen, Fußgruppe und mit eigener Bühne beim Christopher Street Day vertreten war. Über 100 Mitarbeitende von Vodafone feierten die Freiheit und den Stolz des Queerseins oder unterstützten als Ally (engl. Verbündeter) Menschen der Community. In Köln zeigte sich, wie froh und bunt sich das Regenbogen-Netzwerk auch über Firmengrenzen hinwegsetzt und existiert.Warum Patryk das tut? Weil es immer noch nicht einfach und selbstverständlich ist, in Deutschland queer zu sein. „Wir sind schon einen weiten Weg gekommen, aber es gibt noch viel zu tun." Patryk und das Regenbogen-Netzwerk möchten, Kolleg:innen und Zuschauer:innen zeigen, dass man sich in der Community wohlfühlen kann – auch wenn es vielleicht manchmal zu dick aufgetragen wirken kann. „Ich bin kein Fan davon, aber für manche Menschen muss man es eben plakativ machen."Vodafone Faces zeigt Menschen bei VodafoneDie Serie ‚Vodafone Faces' zeigt Mitarbeitende von Vodafone im Portrait. Menschen bei Vodafone engagieren sich beruflich wie privat in unterschiedlichen Projekten und Themen. So wie Patryk Reinhardt, der als Teil der LGBTQ+ Community und des Rainbow@Vodafone-Netzwerks das Engagement von Vodafone beim Christopher Street Day in Köln und weiteren Städten organisiert.