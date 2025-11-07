AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
|
07.11.2025 10:14:00
Vodafone und AST SpaceMobile bauen Satelliten-Betriebszentrum in Deutschland
Der britische Konzern Vodafone und der texanische Satellitenbetreiber ASTS haben Deutschland als Standort für ihr Satelliten-Betriebszentrum ausgewählt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|56,00
|-1,75%
|Vodafone Group PLC ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 1-10 Vodafone Group PLC -Adrs-
|16 990,00
|0,35%
|Vodafone Group PLC (spons. ADRs)
|9,75
|0,52%
|Vodafone Group PLC
|0,99
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.