Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 a Aktie

Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5BG / ISIN: US21240E1055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.10.2025 15:26:14

Volaris Sept. RPMs Increase 1%

(RTTNews) - Mexican ultra-low-cost carrier Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS), commonly known as Volaris, reported traffic results for September 2025, with ASM capacity up 2.9%.

In September, Volaris' available seat miles (ASM) capacity increased 2.9%, while Revenue Passenger Miles (RPM) for the month rose 1.0%.

Mexican domestic RPMs increased 2.2%, while international RPMs declined 0.9%. Consolidated load factor decreased by 1.6 percentage points year-over-year to 83.4%. During the month, Volaris transported 2.4 million passengers.

Enrique Beltranena, Volaris' President and CEO, said: "In September, Volaris maintained a steady and well-balanced network, proactively managing the delayed delivery of two A321neo aircraft and continuing close coordination on engine availability. Domestic demand remained stable in a balanced supply environment, while international traffic showed resilience, with forward bookings indicating encouraging signs of VFR recovery in the cross-border market. Overall, quarterly traffic performance aligned with our plans, and we remain cautiously optimistic that market conditions will continue to improve toward year-end."

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 Shs -A-mehr Nachrichten

Analysen zu Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 Shs -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 Shs -A- 6,88 -0,72% Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX etwas fester -- US-Börsen eröffnen höher -- Nikkei nach Rekordfahrt letztlich stabil
Der heimische Aktienmarkt tritt am Dienstag auf der Stelle, während es an der deutschen Börse aufwärts geht. An der Wall Street zeichnen sich Gewinne zum Handelsstart ab. Der japanische Leitindex befand sich zwar zunächst auf Rekordjagd, zeigte sich schlussendlich aber kaum verändert.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen