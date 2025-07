Volatus-Aerospace-Aktie hebt ab: Volatus Aerospace will Wachstumspläne mit Kapitalerhöhung vorantreiben

• Volatus Aerospace kündigt Privatplatzierung zur Kapitalbeschaffung an• Finanzierung soll Expansion im Verteidigungs- und Drohnenmarkt ermöglichen• Unternehmen strebt Abschluss der Transaktion Mitte Juli an

Volatus Aerospace plant Kapitalerhöhung von 10 Millionen US-Dollar

Volatus Aerospace, ein führender Anbieter innovativer globaler Luftfahrtlösungen, hat die Einreichung eines Angebotsdokuments für eine nicht vermittelte Privatplatzierung bekannt gegeben. Das Unternehmen beabsichtigt, bis zu 19.230.770 Einheiten zu einem Preis von 0,52 US-Dollar pro Einheit auszugeben, um Bruttoerlöse von bis zu etwa 10.000.000 US-Dollar zu erzielen, wie es in der Pressemitteilung von Mittwoch dazu heißt. Jede Einheit wird aus einer stimmberechtigten Stammaktie und einem halben Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie bestehen. Diese Optionsscheine berechtigen die Inhaber innerhalb von 36 Monaten ab Ausstellungsdatum zum Kauf einer weiteren Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,76 US-Dollar pro Aktie.

Die an der kanadischen Börse notierte Volatus-Aktie legte im Mittwochshandel 35,56 Prozent auf 0,61 CAD zu. Auch deutsche Anleger greifen zu: Am Donnerstag geht es via Tradegate zeitweise 24,87 Prozent auf 0,492 Euro hoch.

Mittelverwendung: Verteidigung, Inventar und Betriebskapital

Die Nettoerlöse aus dieser Finanzierungsrunde sollen strategisch eingesetzt werden, um die Wachstumspläne von Volatus Aerospace zu unterstützen. Ein wesentlicher Teil der Mittel ist für die Expansion in das Verteidigungsgeschäft des Unternehmens vorgesehen. Darüber hinaus plant Volatus, das Inventar an Drohnensystemen deutlich aufzustocken, um der gestiegenen Nachfrage in den Vereinigten Staaten, Kanada und international gerecht zu werden. Die verbleibenden Mittel werden für allgemeine Betriebskapitalzwecke und zur Deckung weiterer Unternehmensbedürfnisse verwendet, so die Aussendung weiter. Diese Investitionen sollen Volatus dabei helfen, seine Position als Anbieter umfassender Lösungen für Intelligenz und Fracht im Luftraum weiter zu stärken.

Abschluss der Finanzierung und regulatorische Aspekte

Der Abschluss dieser Finanzierungsrunde wird voraussichtlich um den 16. Juli 2025 erfolgen, wobei das Unternehmen sich das Recht vorbehält, den Termin anzupassen oder die Platzierung in mehreren Tranchen abzuschließen. Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller notwendigen Genehmigungen der TSX Venture Exchange (TSXV) sowie weiterer regulatorischer und sonstiger Zustimmungen. Volatus Aerospace hat zudem die Option, berechtigten Findern eine Barprovision von bis zu 6 Prozent der Bruttoerlöse der Finanzierung zu zahlen.

