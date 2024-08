Volkswagen (VW) vz-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Volkswagen (VW) vz-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen von 180 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autokonzern habe den Jahresausblick nach unten hin verengt, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings könnte die Aktie eine harte Zeit haben, bevor klar sei, ob sich die Absatzpreise tatsächlich stabilisierten oder in eine Abwärtsspirale gerieten.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 10:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 98,12 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 52,87 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im heutigen Handel wurden bisher 289 473 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 sank die Aktie um 5,1 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2024 / 06:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.