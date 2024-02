Börse Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Am Mittwoch zogen sich die Anleger in Europa zurück.

Am Mittwoch tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,26 Prozent leichter bei 4 678,54 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,062 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,015 Prozent fester bei 4 691,57 Punkten, nach 4 690,87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 677,92 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 694,88 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,483 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, einen Stand von 4 463,51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.11.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 153,37 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 07.02.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 209,31 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,67 Prozent zu. Bei 4 694,88 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Stellantis (+ 1,76 Prozent auf 21,83 EUR), BMW (+ 1,62 Prozent auf 99,14 EUR), SAP SE (+ 0,96 Prozent auf 168,00 EUR), Ferrari (+ 0,90 Prozent auf 352,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,88 Prozent auf 401,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-5,21 Prozent auf 42,09 EUR), Infineon (-5,12 Prozent auf 31,88 EUR), Bayer (-1,73 Prozent auf 28,70 EUR), BASF (-1,68 Prozent auf 44,59 EUR) und Eni (-1,43 Prozent auf 14,40 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 8 476 122 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 389,465 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,72 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

