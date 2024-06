Volkswagen (VW) vz-Analyse: So bewertet UBS AG die Volkswagen (VW) vz-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sell" belassen. Mit dem Joint-Venture mit Rivian gingen die Wolfsburger die Probleme mit der Software und elektrischer beziehungsweise elektronischer Architektur ihrer Fahrzeuge an, schrieb Analyst Patrick Hummel am Mittwochmorgen. Zumindest in der Theorie würden Entwicklungskosten und Risiken gesenkt. Es bleibe aber abzuwarten, wie gut die Start-Up-Kultur von Rivian und der "Supertanker" VW letztlich wirklich zusammenpassen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 105,10 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 4,85 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 369 709 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2024 kletterte der Anteilsschein um 1,6 Prozent nach oben. Volkswagen (VW) vz dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2024 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2024 / 07:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.