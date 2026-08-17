Voltas: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Voltas hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,46 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46,74 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 39,39 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at