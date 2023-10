Von der Leyen: Angriffe auf Israel 'Terrorismus'

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die überraschenden Angriffe aus dem Gazastreifen auf Israel mit Hunderten von Raketen aufs Schärfste verurteilt. "Es ist Terrorismus in seiner verabscheuungswürdigsten Form. Israel hat das Recht, sich gegen solche abscheulichen Angriffe zu verteidigen", schrieb sie auf der Plattform X (ehemals Twitter).

Bei den massiven Raketenangriffen am Samstagmorgen wurden nach ersten Erkenntnissen in Israel eine Frau getötet und 15 weitere Menschen verletzt. Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas erklärte den Beginn einer "Militäroperation" gegen Israel, die israelische Armee teilte mit, das Land sei in Kriegsbereitschaft versetzt worden./kat/DP/zb