Vor NVIDIA-Zahlen: Asiatische Chip-Aktien im Aufwind

Am Abend wird NVIDIA seine Bücher öffnen. Offenbar erwarten Anleger starke Zahlen - in Asien wurden Zulieferer-Aktien beflügelt.

• NVIDIA-Zulieferer profitieren vorab• Hoffnung auf starke Zahlen des KI-Giganten• Spannung wegen Ausblick

Der letzte Höhepunkt der Berichtssaison steht bevor: KI-Riese NVIDIA wird als letztes großes Unternehmen am Mittwochabend seine Quartalsbilanz präsentieren. Zulieferer-Aktien in Asien waren bereits im Vorfeld die Gewinner.

Zulieferer-Aktien legen zu

Unternehmen der Chipbranche gehörten in Asien zur Wochenmitte zu den Bestperformern. Samsung Electronics legten an der Börse in Südkorea 3,71 Prozent auf 55.900 KRW zu, SK Hynix zeigten sich letztlich 2,72 Prozent höher bei 208.000 KRW. Auch bei Foxconn zeigten sich Anleger in Kauflaune, die Aktie gewann in Shanghai etwas moderatere 0,60 Prozent auf 18,58 Yuan, während Taiwan Semiconductor vor Ort 0,21 Prozent höher bei 967 Taiwan-Dollar schloss.

Die NVIDIA-Aktie hatte ebenfalls bereits am Dienstagabend vorgefeiert und an der NASDAQ 3,21 Prozent zugelegt, nachbörslich zeigte sie sich aber kaum bewegt.

Starke Zahlen erhofft

Damit nehmen die NVIDIA-Zulieferer die Hoffnung auf eine starke Quartalsbilanz des KI-Riesen bereits vorweg. Erst am Abend steht die Bilanzveröffentlichung an, die Märkte setzen aber bereits jetzt drauf, dass NVIDIA die Erwartungen übertreffen wird.

Die Nachfrage nach den leistungsstarken NVIDIA-GPUs ist ungebrochen, wie die Milliardeninvestitionen insbesondere großer US-Techriesen in Rechenzentren und Cloud-Infrastruktur implizieren. Obwohl die Markführerschaft von NVIDIA unbestritten bleibt, wurde in den letzten Monaten aber auch zunehmend ein Interesse an weniger leistungsfähigen Chips offensichtlich, was die Lücke zwischen dem Marktführer und anderen Chipherstellern etwas kleiner werden ließ.

Hinzu kommt, dass Anleger im Rahmen der Bilanz auch mögliche Folgen der US-Zollpolitik und strengere US-Kontrollen für Verkäufe nach China im Blick behalten dürften. Daher dürfte insbesondere der Ausblick von NVIDIA mit Spannung erwartet werden.



Redaktion finanzen.at