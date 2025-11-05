Vornado Realty Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vornado Realty Trust hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,100 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 453,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vornado Realty Trust 443,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at