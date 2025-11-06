Voya Financial präsentierte Quartalsergebnisse

Voya Financial hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Voya Financial 0,980 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,02 Prozent auf 1,90 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Voya Financial 1,96 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at