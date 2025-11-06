|
06.11.2025 06:31:29
Voya Financial präsentierte Quartalsergebnisse
Voya Financial hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 1,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Voya Financial 0,980 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,02 Prozent auf 1,90 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Voya Financial 1,96 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!