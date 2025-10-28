Digital Health Acquisition Aktie
WKN DE: A3D3XY / ISIN: US92919Y1029
|
28.10.2025 20:42:23
VSee Health Shares Surge 85% On FedRAMP High Authorization From HHS
(RTTNews) - VSee Health, Inc. (VSEE) shares soared 84.74 percent to $1.14, up $0.52 in Wednesday trading, after the company received its Authority to Operate at the FedRAMP High level from the U.S. Department of Health and Human Services. The authorization also allows other federal agencies to use VSee's telehealth platform where FedRAMP High compliance is required.
The stock traded between $1.16 and $2.52 after opening at $2.37, compared with a previous close of $0.62 on the Nasdaq. Trading volume surged to 273.2 million shares, far exceeding its average volume of 5.4 million.
VSee Health's 52-week range is $0.46 to $3.54.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Digital Health Acquisition Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Digital Health Acquisition Corp Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Digital Health Acquisition Corp Registered Shs
|1,15
|85,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende stabil -- DAX schließt wenig bewegt -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt und das deutsche Börsenbarometer kamen am Dienstag kaum vom Fleck. An den US-Börsen waren am Dienstag Gewinne zu sehen. An den Aktienmärkten in Fernost ging es abwärts.