Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
12.01.2026 14:51:00
VW-Absatz in China und den USA bricht ein
Weltweit hat der VW-Konzern 2025 weniger Fahrzeuge verkauft. Besonders schwache Zahlen in China und den USA bremsten das Wachstum – in Europa lief es deutlich besser.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
14:51
|VW-Absatz in China und den USA bricht ein (Spiegel Online)
14:04
|VW-Konzern verkauft weniger Autos - USA und China belasten (dpa-AFX)
12:27