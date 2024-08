VW-Aktie etwas leichter: Sparprogramm der Kernmarke benötigt offenbar Anpassungen

Wie das Handelsblatt unter Berufung auf zwei mit dem Vorgang vertraute Personen berichtet, liegt das Delta bei den Maßnahmen dieses Jahr bei 2 Milliarden bis 3 Milliarden Euro. VW dürfte deswegen die Summe der Sparanstrengungen gesamthaft erhöhen.

Eine Sprecherin der Kernmarke wollte die Informationen auf Anfrage nicht kommentieren.

Bislang plant die Kernmarke nachhaltig 10 Milliarden Euro bis 2026 einzusparen, um auf eine Zielrendite von 6,5 Prozent zu kommen. Zuletzt lag die Marge bei 2,3 Prozent. In den nächsten Tagen plane die Marke Volkswagen laut Handelsblatt eine Managementinformation zu dem Thema. Die nächste Betriebsversammlung am Stammsitz Wolfsburg finde am 4. September statt.

Bericht über verfehltes Sparziel von VW lässt Anleger kalt

Eine Meldung des "Handelsblatt" über Probleme von Volkswagen beim Erreichen des Sparziels hat die Aktien des Autobauers am Mittwoch nicht belastet. Mit einem zum Vortag wenig veränderten Kurs von knapp 97 Euro blieben die Vorzugsaktien aber leicht hinter dem Leitindex DAX zurück, der um knapp ein halbes Prozent zulegte.

Die Wolfsburger dürften dem Bericht zufolge das mit den bislang ergriffenen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung avisierte Kostensparziel für die Marke VW um 2 bis 3 Milliarden Euro verfehlen, schriebt das "Handelsblatt" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Er sei stets skeptisch gewesen mit Blick auf die Initiativen für Kosteneinsparungen bei der Marke VW, schrieb Analyst Patrick Hummel von Schweizer Bank UBS zu dem Zeitungsbericht. Dem von VW angepeilten positiven Nettoeffekt dank Einsparungen stünden Belastungen durch das Einhalten von Vorschriften zum CO2-Ausstoß gegenüber. Hier gebe es erhebliche Risiken. Hinzu kämen unverändert hohe Investitionen. Nach dem ersten Halbjahr sei zudem kein positiver Trend bei den Fixkosten zu erkennen.

