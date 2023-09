VW-Aktie gibt deutlich nach: Warnung von UBS-Analyst vor wachsender China-Konkurrenz

Im XETRA-Handel sank die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen zuletzt um 4,18 Prozent auf 108,32 Euro. Patrick Hummel von der Schweizer Großbank UBS hatte die Papiere zu Wochenschluss zum Verkauf empfohlen. Gleiches gilt für den Konkurrenten Renault

Volkswagen werde auf globaler Ebene am stärksten bedrängt von der zunehmenden chinesischen Konkurrenz, schrieb der Analyst Patrick Hummel in seiner Studie. Der Gegenwind, dem die Wolfsburger auch in Europa durch chinesische Elektroautos ausgesetzt seien, werde am Markt unterschätzt. Die Aktie wirke zwar derzeit günstig, doch in den kommenden ein bis zwei Jahren dürfte sich dies zum Negativen wenden.

Derweil bringt auch der Elektroautobauer Tesla wieder Unruhe in den Autosektor mit weiteren angekündigten Preissenkungen in China.

FRANKFURT (dpa-AFX)