NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen angesichts eines Gewinneinbruchs im ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Das Leid sei bei dem Autobauer bereits davor spürbar gewesen, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er wies darauf hin, dass der bestätigte Jahresausblick noch keine Zollbelastungen beinhaltet./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 06:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 06:04 / UTC



