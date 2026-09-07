Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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07.09.2026 12:27:35
VW-Autowerk in Osnabrück wird Rüstungsstandort
Ein israelischer Fonds wird Mehrheitseigentümer, künftig sollen Luftverteidigungssysteme produziert werden. Laut Konzernleitung kann ein Großteil der Jobs gehalten werdenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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