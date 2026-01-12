|
12.01.2026 06:31:29
VWF Bancorp präsentierte Quartalsergebnisse
VWF Bancorp stellte am 10.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 0,04 USD. Im letzten Jahr hatte VWF Bancorp einen Gewinn von -0,360 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 6,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!