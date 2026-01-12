12.01.2026 06:31:29

VWF Bancorp präsentierte Quartalsergebnisse

VWF Bancorp stellte am 10.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,04 USD. Im letzten Jahr hatte VWF Bancorp einen Gewinn von -0,360 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 6,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

