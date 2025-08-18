18.08.2025 05:49:40

Wadephul besucht Japan und Indonesien

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul besucht vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und des aggressiven Vorgehens Chinas im Südchinesischen Meer Japan und Indonesien. An diesem Montag will der CDU-Politiker in der japanischen Hauptstadt Tokio Ministerpräsident Shigeru Ishiba, Außenminister Takeshi Iwaya sowie mehrere für Wirtschaftsbelange zuständige Minister treffen. Zudem ist eine Rede bei einer Friedensstiftung geplant.

Nach Angaben eines deutschen Regierungssprechers werden bei den Besuchen unter anderem die Sicherheit im Indopazifik und im euroatlantischen Raum, die Wirtschaftssicherheit mit Fokus auf kritische Rohstoffe und weitere bilaterale Themen eine Rolle spielen. Am Dienstag will der Minister in Osaka die Weltausstellung Expo besuchen. In Indonesien steht am Mittwoch unter anderem ein Treffen mit Außenminister Sugiono auf dem Programm. Wadephul wird von Bundestagsabgeordneten und Wirtschaftsvertretern begleitet.

Strategische Partner für Handel und Sicherheit

Japan und Indonesien komme beim Ausbau der strategischen Partnerschaften Deutschlands eine Schlüsselrolle zu, hatte der Sprecher des deutschen Außenministeriums gesagt. Die Länder eine mit Deutschland das Interesse am Erhalt des internationalen Regelwerks für Handel und Sicherheit sowie am gemeinsamen Einsatz für den Multilateralismus. Außerdem seien sie wichtige Partner beim Ausbau und der Diversifizierung der Handelsbeziehungen und Lieferketten - auch, um kritische Abhängigkeiten weltweit zu reduzieren./bk/ln/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.08.25 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gipfel von Trump und Putin: ATX zog vor dem Wochenende kräftig an -- DAX schließt stabil -- Wall Street letztlich gespalten -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legte vor dem Wochenende kräftig zu, während der deutsche Aktienmarkt um die Nulllinie pendelte. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlicher Tendenz. Die asiatischen Börsen fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen