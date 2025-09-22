|
22.09.2025 08:35:39
Wadephul: 'Der russische Revanchismus ist ungebrochen'
BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt auf eine breite Solidarität mit Estland im UN-Sicherheitsrat wegen der Verletzung des estnischen Luftraums durch russische Kampfjets. In einer von Estland beantragten Dringlichkeitssitzung wolle man klarmachen, dass solche Aktionen Russlands nicht akzeptabel seien und "dass es Folgen haben wird, wenn es weitere Verstöße gibt", sagte Wadephul in Berlin vor dem Abflug zur UN-Generaldebatte nach New York.
Wadephul hofft nach eigenen Worten, dass eine große Zahl von Mitgliedern des Sicherheitsrates an der Seite Estlands stehen wird. "Der russische Revanchismus ist ungebrochen. Und wir müssen ihm die Stärke des Rechts entgegensetzen", betonte der deutsche Außenminister.
Nach Angaben Estlands, das der Nato und EU angehört, waren drei russische Kampfjets etwa zwölf Minuten lang in den Luftraum eingedrungen. Russland bestritt diese Darstellung.
Das baltische Land hat wegen des Vorfalls Nato-Beratungen und auch das Dringlichkeitstreffen des UN-Sicherheitsrates beantragt. Es soll dem estnischen Außenministerium zufolge um 10.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) stattfinden. Russland kann wegen seines Veto-Rechts im Sicherheitsrat allerdings jegliche Entschlüsse blockieren./shy/DP/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vorbörslich wenig bewegt -- DAX ohne große Ausschläge erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenstart stabil erwartet. Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Anleger ebenfalls zurückhalten. Die Börsen in Asien präsentieren sich am Montag uneinheitlich.