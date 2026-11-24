BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt angesichts geopolitischer Umbrüche zwischen den USA, China und Russland auf mehr interessengeleitete Bündnisse - selbst wenn es politische Differenzen gibt. Staaten, mit denen man etwa in der Haltung gegenüber Russland auseinanderliege, wollten intensiver mit Deutschland zusammenarbeiten, sagte der CDU-Politiker beim Berliner Forum Außenpolitik der Körber-Stiftung. Darin liege eine große Chance, weil man sich nicht auf das fokussiere, wo man uneinig sei, sondern darauf, wo man gemeinsame Interessen zum Tragen bringen können.

Wille zur Gemeinsamkeit entstehe meist über knallharte Interessen, sagte Wadephul. "Trotzdem ist da ein Wille zu kooperieren und nicht wie ein Bulldozer den eigenen Interessen eine Bahn zu brechen, egal was dabei kaputt geht", fügte er hinzu. Eine große Schnittmenge an Interessen sei in der Lage, Differenzen zu überwiegen und sie vielleicht auch zu überwinden. "Wenn man den kleinsten gemeinsamen Nenner findet, dann ist das vielleicht wenig auf den ersten Blick, aber es ist ein Anfang. Und daraus kann viel mehr entstehen."

Der Bundesaußenminister schränkte ein, interessenbasierte Kooperation könne zwar einiges leisten, aber langfristige Übereinkünfte, Allianzen und Zusammenschlüsse nicht ersetzen. Für diese brauche es mehr als nur ein klar definiertes und geteiltes Interesse, sondern eine gemeinsame Wertebasis wie etwa in der Europäischen Union. Eine von manchen geforderte Äquidistanz Deutschlands zwischen den sich bildenden Blöcken wäre in diesem Zusammenhang ein Fehler, warnte Wadephul: "Deutschland ist nicht neutral und sollte es auch nicht werden." Er selbst engagiere sich als überzeugter Transatlantiker für eine regelbasierte Weltordnung./bk/DP/zb