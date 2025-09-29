29.09.2025 13:13:38

Wadephul: Lösung im Gaza-Krieg zum Greifen nah

WARSCHAU (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Johann Wadephul fordert Israel und die islamistische Terrororganisation Hamas auf, dem Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen zuzustimmen. Dank des Einsatzes der US-Regierung sei "eine Lösung zum Greifen nah", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinen Kollegen aus Polen, Frankreich und der Ukraine in Warschau. Er fügte hinzu: "Wir fordern alle Beteiligten auf, nun auch den Mut zum letzten entscheidenden Schritt zu haben."

"Dieser Krieg muss jetzt endlich zu einem Ende kommen und die Hamas muss die Geiseln endlich zurück zu ihren Familien lassen", sagte Wadephul. Die Bundesregierung habe sich in den vergangenen Monaten intensiv darum bemüht, in diese Phase zu kommen. "Es ist jetzt der Zeitpunkt, die Tür zu einem langfristigen Frieden aufzustoßen", sagte der Minister. Die Bundesregierung sei der Überzeugung, dass nur eine verhandelte Zweistaatenlösung Frieden bringen werde, in dem die Hamas keinerlei Rolle mehr spielen könne.

Fast zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs wollte Trump Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Laufe des Tages einen Plan für ein Ende des Blutvergießens vorlegen. Die Beratungen über den Plan seien "in der Endphase", sagte Trump der Nachrichtenseite "Axios"./bk/DP/stk

ATX am Montag wenig bewegt -- DAX unsicher -- Asiatische Indizes letztlich uneinig
Zum Wochenauftakt bewegt sich der heimische Leitindex seitwärts, während sich der deutsche Markt unentschlossen präsentiert. An den Börsen in Fernost ging es in unterschiedliche Richtungen.
