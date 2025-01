WAHL 2025/Merz: Trotz harter Debatte ordentlicher Umgangston

BERLIN (dpa-AFX) - Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz sieht Gespräche mit SPD und Grünen über eine mögliche Koalition nach der Bundestagswahl durch die scharfe Debatte über Unionsforderungen für eine härte Migrationspolitik nicht gefährdet. "Ich bin mir ganz sicher, dass wir nach der Bundestagswahl mit den demokratischen Parteien der politischen Mitte in diesem Land, in diesem Hause, hier vernünftige Gespräche führen können", sagte der Unionsfraktionschef nach einer Sitzung der CDU/CSU-Abgeordneten in Berlin.

"Wir sind von einer Krise der Demokratie in Deutschland ziemlich weit entfernt", sagte Merz vor dem Hintergrund von Befürchtungen, angesichts der Gräben zwischen Union, SPD und Grünen in der Migrationspolitik können Deutschland vor schwierigen Verhandlungen über eine neue Regierung stehen. Auch wenn es harte Debatten gewesen seien: "Es ist jetzt entschieden. Und jetzt schauen wir nach vorne, machen die Bundestagswahl und danach werden wir vernünftig miteinander reden", fügte er hinzu.

Merz lobt Umgangston mit Fraktionschefs von SPD, Grünen und FDP

Merz berichtete von einer menschlich angenehmen Atmosphäre bei seinen Gesprächen mit den Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und der FDP sowie mit FDP-Chef Christian Lindner. Mit den Fraktionschefs von SPD und Grünen habe er am Donnerstagabend längere Telefonate geführt. "Wir sind uns in der Sache nicht einig gewesen, aber im Umgangston miteinander war das wirklich in Ordnung", ergänzte der CDU-Vorsitzende.

Auf die Frage, ob er sich durch die Debatte über eine Zusammenarbeit mit der AfD oder die Abstimmungsniederlage als Kanzlerkandidat beschädigt sehe, antwortete Merz, er sehe sich durch den lang anhaltenden Beifall in der Unionsfraktion sehr gestärkt. "Diese Bundestagsfraktion geht jetzt wirklich sehr selbstbewusst in die letzten drei Wochen des Bundestagswahlkampfes." Zudem sei die Frage beantwortet, die auch die AfD in der Migrationsdebatte immer wieder gestellt habe: "Kann man denen trauen? Kann man denen glauben? Wird der Merz das machen? Mit dem heutigen Tag ist klar: Der Merz wird das machen", sagte der CDU-Vorsitzende./bk/DP/he