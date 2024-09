WAHL-BLOG/Woidke: SPD nimmt zuerst zur CDU Kontakt auf

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Einschätzungen rund um die Landtagswahlen in Brandenburg:

Woidke: SPD nimmt zuerst zur CDU Kontakt auf

SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke hat als Wahlsieger in Brandenburg angekündigt, zuerst Gespräche mit der CDU aufnehmen zu wollen. "Die CDU wird die erste Partei sein, mit der wir Kontakt aufnehmen", kündigte Woidke im ZDF an. Das habe er bereits mit CDU-Spitzenkandidat Jan Redmann vorhin besprochen. "Dann muss man halt sehen, wie sieht denn das offizielle amtliche Wahlergebnis aus. Dann muss man sehen, wen man noch braucht oder ob man überhaupt noch jemanden braucht, oder ob wir es nur mit der CDU machen können", sagte Woidke. "Wir sollten erst mal den Abend abwarten." Man wisse wahrscheinlich erst am Montag, wer genau im Landtag vertreten sei und welche Konstellationen reichten. "Momentan würde es ja nach den Hochrechnungen reichen, wenn wir mit der CDU eine Koalition machen", betonte Woidke.

CDU-Generalsekretär Linnemann: Respekt an Woidke

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat die Niederlage seiner Partei in Brandenburg mit einer Polarisierung zugunsten von SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke begründet. "Das ist eine bittere Niederlage, da gibt es nichts, aber auch gar nichts schönzureden", sagte Linnemann im ZDF. "Und bitte gestatten Sie mir, dass ich einfach mal sage Respekt, Chapeau an Herrn Woidke. Er ist 'all in' gegangen, hat alles auf eine Karte gesetzt und gewonnen. So sieht Glaubwürdigkeit aus", betonte der CDU-Generalsekretär. "Glückwunsch an Herrn Woidke und an die brandenburgische SPD." Es habe seit Wochen eine Polarisierung gegeben, die AfD oder Woidke. Viele CDU-Wähler hätten dann gesagt, in diesem Fall wählten sie die SPD. Auf bundespolitischer Ebene habe die CDU seit Jahren die besten Umfrageergebnisse. "Das wird getrennt, wir kriegen Rückenwind für den Bund", meinte Linnemann. "Aber hier muss man einfach sagen, hier haben wir die Wahl verloren.

