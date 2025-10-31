Walchand Peoplefirst: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Walchand Peoplefirst hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 4,14 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walchand Peoplefirst 4,97 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 96,3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 85,4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at