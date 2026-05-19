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19.05.2026 06:31:29
Warba Insurance legte Quartalsergebnis vor
Warba Insurance präsentierte am 17.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,01 KWD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 KWD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 13,7 Millionen KWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,0 Millionen KWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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