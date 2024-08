Warburg Research bescheinigt Buy für Daimler Truck-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fabio Hölscher passte sein Bewertungsmodell in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar an den Quartalsbericht des Nutzfahrzeugbauers an. Für langfristige Anleger biete sich eine gute Einstiegschance, auch wenn sich in der Branche noch keine Trendwende abzeichne.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:21 Uhr 3,2 Prozent auf 33,48 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 67,26 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 299 996 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 3,2 Prozent zu Buche. Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.